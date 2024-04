De Grandis su Leao: «E’ il giocatore più forte e importante del Milan, ma…». Le parole del giornalista sull’esterno portoghese

Stefano De Grandis ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Rafael Leao, dopo l’ultima prestazione in Milan Roma. Ecco le sue parole sull’esterno portoghese:

PAROLE – «Su Leao si apre sempre un discorso, io penso che lui sia il giocatore più importante della rosa, ma non è che appena incontri una squadra organizzata devi andare così in difficoltà, bisogna saper reagire. Non è vero che nel calcio bisogna solo divertire, a volte bisogna essere pratici».