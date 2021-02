De Grandis: «Mandzukic non sarà mai un’ala come vorrebbe il Milan»

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha detto la sua su Mario Mandzukicz sostenendo che il giocatore croato non…

Stefano De Grandis ha detto la sua su Mario Mandzukic ai microfoni di Sky Sport, le sue parole:

«Mandzukic non sarà mai un’ala come l’interpreta il Milan con esterni a tutta fascia che corrono incessantemente. Il ruolo che ricopriva alla Juventus, seppur esterno, era diverso. Al Milan sarà un punto riferimento offensivo e che porterà centimentri alla squadra. Mandzukic può essere un’ottima spalla per Ibrahimovic ma non farà mai il lavoro di Saelemaekers o Rebic».