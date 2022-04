De Grandis su Leao: «Non può fare solo giocate estetiche». Così l’opinionista sull’attaccante portoghese

Stefano De Grandis, opinionista Sky Sport, ha parlato del Milan.

Le sue parole: «Al Milan manca in questo momento una forte leadership e un forte cannoniere. L’assenza di Ibrahimovic si sente, anche se Giroud sta facendo il suo. Leao deve essere l’uomo in più, non deve fare solo giocate estetiche, ma anche essere più cattivo sotto porta»