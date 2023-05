De Grandis su De Ketelaere: «Ha fallito quest’anno, lo si può dire»

Stefano De Grandis parla così del momento di Charles De Ketelaere. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

Stefano De Grandis parla così del momento di Charles De Ketelaere al Milan. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

«Va aspettato ma quest’anno ha fallito, si può dire senza vergognarsi di farlo perché ha giocato sempre male e se non fosse Milan-Cremonese con la Cremonese praticamente spacciata non giocherebbe neanche adesso, anzi. Io sono sempre il turnover così massiccio perché snaturi la squadra e la squadra finisce per giocare male. Capisco pure che la Cremonese non farà barricate perché non le servono a nulla e quindi potrebbe essere la partita giusta per lui, per Vranckx e per quelli che sicuramente non si sono visti in questa stagione.»