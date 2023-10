David Milan: primo assalto a gennaio, ma il Lille alza ancora la richiesta per l’attaccante canadese. ULTIME

Come confermato questa mattina da Tuttosport, è Jonathan David del Lille il primo obiettivo del Milan per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Tuttavia non è da escludere un tentativo già a gennaio per provare a sbaragliare la concorrenza.

C’è però da fare i conti con il club francese, che difficilmente lo lascerà partire se non di fronte a proposte irrinunciabili da oltre 50 milioni di euro. Tutto lascia pensare che il grande affondo arriverà in estate.