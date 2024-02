David Milan, pressing incessante dei rossoneri: cosa può succedere in estate

David Milan, pressing incessante della dirigenza rossonera: cosa può succedere nel corso della prossima estate

Ci sono importanti novità per quanto riguarda il futuro di Jonathan David, attaccante di proprieta del Lille e monitorato molto attentamente anche dalla dirigenza del Milan.

Come riportato da Tuttomercatoweb, il centravanti canadese è nella ristretta lista dei calciatori monitorati da Moncada e Furlani in vista della prossima estate. Non è da escludere, dunque, un nuovo assalto nel mercato estivo.