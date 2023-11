David Milan, si entra nel vivo: e da Lille può arrivare anche lo sconto. Le ultimissime sul centravanti canadese

Il Milan è pronto a fare sul serio per Jonathan David, attaccante di proprieta del Lille e in scadenza di contratto tra un anno e mezzo. I rossoneri ci stanno lavorando in vista di un possibile colpo estivo.

Calciomercato.com ha svelato le cifre del possibile affare con il club francese. Il Diavolo potrebbe mettere a segno il colpo per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, forse anche qualcosa in meno.