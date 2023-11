David Milan già a gennaio! I rossoneri hanno deciso: parte l’assalto alla punta canadese di proprietà del Lille

Il Milan ha deciso: vuole provare ad acquistare David già nella prossima sessione di mercato. I rossoneri, sempre a caccia di un nuovo attaccante su cui aprire un nuovo ciclo, avrebbero rotto gli indugi.

Il canadese non sta vivendo un gran momento (fermo a soli due gol in Ligue 1 e ora fa anche panchina) e per questo si intravede una possibilità di concludere l’affare già a gennaio a prezzi tutto sommato accessibili. A riportarlo la Gazzetta dello Sport.