David Milan, i rossoneri hanno una corsia preferenziale! Cosa filtra sul futuro del canadese

David Milan, i rossoneri hanno una corsia preferenziale! Cosa filtra sul futuro dell’attaccante canadese del Lille

Non solo Joshua Zirkzee, il Milan monitora anche possibili alternative all’attaccante olandese del Bologna. Tra queste c’è anche Jonathan David, punta in scadenza nel 2025 con il Lille.

Come riportato da Tuttomercatoweb, sul giocatore c’è anche il Napoli ma i rossoneri lo stanno seguendo da più tempo e per questo potrebbero avere ancora una corsia preferenziale nel caso in cui decidessero di approfondire i discorsi con club e giocatore.