David Milan: agente a Milano, svelato questo DETTAGLIO sulla sua presenza in città

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di David. L’agente del giocatore è stato visto ieri sera a Milan, spunta un dettaglio sul motivo

Nikos Mavromaras, fondatore e CEO di Axia Sports Management, società che ha in carico la procura dell’attaccante canadese Jonathan David del Lille, è a Milano. Una presenza in città che potrebbe sicuramente avere risvolti di mercato. Non è un mistero, infatti, che Jonathan David sia uno dei profili seguiti dal Milan.

Tuttavia come riportato da Daniele Longo non sono in programma incontri con il club rossonero.