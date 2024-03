David Milan, non è ancora finita: un aspetto può avvicinarlo al Diavolo

David Milan, non è ancora finita: un aspetto può avvicinare l’attaccante canadese del Lille a vestire rossonero

Non sono ancora tramontate del tutto le possibilità di vedere Jonathan David con la maglia rossonera a partire dalla prossima stagione. Il canadese è e resta un obiettivo del calciomercato Milan, sebbene non sia l’unico.

Il giocatore va in scadenza con il Lille nel 2025 e per questo in estate potrebbe lasciare la Francia a un prezzo di saldo. Potrebbe dunque rappresentare una soluzione a costi relativamente contenuti. Lo scrive la Gazzetta.