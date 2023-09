David Milan, Ceccarini fa il punto: «Pista che non va sottovalutata»

David Milan, Ceccarini fa il punto sull’attaccante di proprietà del Lille: «Pista che non va sottovalutata»

Nelle ultime settimane è stato accostato con una certa insistenza il nome di Jonathan David al mercato del Milan. Ceccarini, sulle colonne di TMW, ha voluto fare il punto sull’affare. Le sue parole.

CECCARINI – «Per il Milan un’opzione interessante per costruire il dopo Giroud. Per il momento solo idee ma anche la conferma che l’interesse non manca. David e la serie A, una pista che non va assolutamente sottovalutata»