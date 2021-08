Sampdoria-Milan, D’Aversa: «Ecco cosa chiedo ai miei ragazzi»

Sampdoria-Milan, D’Aversa suona la carica e svela cosa chiedera ai suoi ragazzi per l’esordio stagionale contro i rossoneri. Le sue parole

Sampdoria-Milan è ormai alle porte e D’Aversa, tecnico dei blucerchiati, si è espresso in conferenza stampa riguardo l’esordio stagionale contro i rossoneri di Pioli. Ecco le sue parole:

MILAN «Ai ragazzi avevo chiesto di passare il turno nei primi 90 minuti e l’obiettivo è stato centrato. Abbiamo creato tanto ma anche commesso errori che abbiamo analizzato e che non dobbiamo ripetere, a maggior ragione con avversari forti come i rossoneri. Lunedì sera chiederò al gruppo di scendere in campo rispettando il Milan ma per fare risultato pieno, sempre con la mentalità di andare oltre le differenze tecniche».

