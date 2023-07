Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è Danjuma. I rossoneri studiano la formula giusta per il buon esito della trattativa

Il Milan continua a muoversi sul mercato estivo. In tal senso si va avanti per portare in rossonero Danjuma del Villareal:

come riportato da Sky Sport il club pensa a prestito con diritto di riscatto.