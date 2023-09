Milan-Jovic, arriva l’apprezzamento all’operazione del club rossonero da parte di Daniele Adani: le sue dichiarazioni

Alla Bobo Tv Daniele Adani ha parlato così dell’arrivo di Luka Jovic al Milan:

Quando l’ho visto in tribuna, ho pensato: Jovic chi lo prende? Nessuno lo vorrebbe nelle rotazioni. Invece poi l’ha preso il Milan. Per il Milan è già vincente nel percorso in questo senso