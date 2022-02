Adani: «Vincendo il derby il Milan ha riaperto la lotta scudetto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Daniele Adani è convinto che con i tre punti nel derby il Milan sia tornato prepotentemente in lotta per lo scudetto

Intervenuto durante la trasmissione 90° Minuto, Daniele Adani ha analizzato il derby vinto dal Milan:

«Il Milan ha vinto una partita con orgoglio, con rabbia, ci ha insegnato per l’ennesima volta che non muore mai. Ha sofferto ma poi l’ha saputa ribaltare. Adesso tornano pienamente in corsa per lo Scudetto. L’Inter ha fatto la sua partita, ha dominato per un’ora. Giroud-Sanchez? Il colpo sul pallone è leggermente prima del colpo sull’uomo».