Daniel Maldini smorza le polemiche: «Milan? La cessione è una scelta che rispetto. Sul Monza dico questo»

Daniel Maldini, ex Milan oggi al Monza, ha parlato della scelta del club rossonero di cederlo e del suo momento: le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Daniel Maldini ha parlato così del Monza e della sua partenza nell’ultimo calciomercato Milan:

PAROLE – «Che cosa rappresenta il Monza? Il mio posto nel mondo. Mi sono sentito subito a casa, i risultati si sono visti e si stanno vedendo. Avevo bisogno di stare tranquillo, ma anche di avere più responsabilità. Perché percepirle mi fa stare bene e mi fa sentire vivo e presente. Fa piacere sapere che l’allenatore e i compagni hanno fiducia in te. Quando Galliani si è fatto risentire l’estate scorsa come è andata? Ho percepito la sua voglia di avermi ancora. E per me questo club è sempre stato la prima scelta, in testa avevo solo di tornare. Se mi aspettavo di restare al Milan? È una questione di scelte che rispetto».