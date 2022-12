Daniel Maldini: «Ho sempre giocato in attacco…». Le parole del calciatore dello Spezia in prestito dal Milan

Daniel Maldini ha parlato ai microfoni di Dazn Talks del suo primo ruolo. Ecco le parole del calciatore del Milan in prestito allo Spezia:

«Ho sempre giocato in attacco, non è vero che ho iniziato in difesa. Ho sempre giocato dal centrocampo in su.»