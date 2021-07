Damsgaard, il Milan si defila: ecco dove può andare

Calciomercato Sampdoria, derby in Premier League e in Liga per Mikkel Damsgaard: Liverpool Everton e Barcellona Real Madrid

L’esplosione di Mikkel Damsgaard potrebbe cambiare le carte in tavola per la Sampdoria. In un mercato povero, conseguenza primaria del Covid-19, l’esterno blucerchiato rappresenta una plusvalenza certa e Massimo Ferrero spera di venderlo al prezzo più alto possibile.

Come riporta La Repubblica, si profila il derby Liverpool-Everton in Premier League ma anche il possibile Barcellona-Real Madrid, quattro società che non hanno problemi a mettere sul piatto cifre importanti, sufficienti ad affrontare il resto della sessione di mercato con sufficiente serenità. Il Milan, club accostato al giocatore nelle scorse settimane, si defila.