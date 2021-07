Damiani su Ballo Toure: «Ha buone qualità. Fisicamente è importante»

Il noto procuratore sportivo Oscar Damiani ha commentato l’acquisto di Ballo Toure da parte del Milan

Oscar Damiani, noto procuratore, ha commentato ai microfoni di Tuttosport l’acquisto di Ballo Toure da parte del Milan. Queste le sue parole:

«Lui è un giocatore di buone qualità, tatticamente non è al top, fisicamente importante, in fase di recupero può diventare prezioso. Forse è più adatto a giocare in una difesa a cinque, ma non dobbiamo dimenticare le cifre per cui è stato prelevato dal Monaco. A costi contenuti non ci si può aspettare di trovare un Dani Alves per 4-5 milioni».