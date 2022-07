Damiani: «Dybala? C'è solo l'Inter. Il Milan sul mercato...»

Oscar Damiani si è così espresso a Tuttomercatoweb sulla situazione di calciomercato del Milan e su Paulo Dybala

Oscar Damiani si è così espresso a Tuttomercatoweb sulla situazione di calciomercato del Milan e su Paulo Dybala.

«Il Milan è molto in ritardo sul mercato rispetto alle altre? Finora ci sono stati pochi colpi in generale nel mercato delle grandi, quindi non è proprio in ritardo. C’è tutto il tempo per arrivare agli obiettivi prefissati. Dybala? Penso di no, ad ora c’è solo l’Inter».