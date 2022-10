Damiani: «Critiche esagerate a De Ketelaere. Su Milan-Chelsea...»

Oscar Damiani, agente ed ex giocatore del Milan, ha difeso De Ketelaere dalle critiche e ha analizzato Milan-Chelsea

Ospite a TMW Radio, Oscar Damiani ha parlato in questi termini del momento del Milan in vista del Chelsea:

«Speriamo che sia quello visto contro la Juventus e non quello contro il Chelsea. I ragazzi di Pioli hanno sbagliato poche partite in questa stagione ma a Londra è capitato. Questo è dato, naturalmente, anche dalla forza e dall’intensità dell’avversario. I rossoneri in casa hanno sempre giocato partite ad alto livello. Per quanto riguarda il pubblico quando sei in campo non lo senti ma a livello psicologico aiuta molto. Contro la Juventus i tifosi erano uno spettacolo. Critiche eccessive a De Ketelaere? Sono d’accordo. De Ketelaere ha ottime qualità. Le critiche sono esagerate. Non è semplice inserirsi in Italia. Anche a me le sue prestazioni non hanno convinto ma credo che con il tempo darà soddisfazioni. All’andata James ha avuto vita facile contro Kalulu. Theo può mettere sicuramente in difficoltà l’inglese. Anche perché lo attaccherà molto».