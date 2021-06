Dalot: il Milan ha il sì da parte del Manchester United che potrebbe concedere il prestito con diritto di riscatto dopo quello secco

LA SITUAZIONE- “Lo United- si legge a pag. 30- ha aperto al rinnovo di una soluzione temporanea, ma vanno definite le condizioni. Servirà pazienza, insomma. Chissà che nel frattempo Junior Firpo non abbia già sorpassato sull’altra corsia”.

IL PAIO CON DIAZ- Come descritto nei giorni scorsi, la situazione relativa a Dalot è simile, se non identica a quella di Diaz, i due giocatori arrivarono al Milan lo scorso anno in prestito secco. Una condizione che li ha riportati entrambi da dove erano partiti ed ora il Milan starebbe lavorando non solo per averli entrambi ma anche usando l’esperienza per avere Firpo dal Barcellona, non più in prestito secco ma con diritto di riscatto.