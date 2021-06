Milan, discussione con il Barcellona aperta ma l’esperienza insegna e difficilmente Maldini prenderà la strada delle trattative precedenti

Milan, discussione con il Barcellona aperta ma l’esperienza insegna e difficilmente Maldini prenderà la strada delle trattative precedenti. Parliamo di Firpo, Gazzetta dello sport di questa mattina traccia un aggiornamento sulla discussione in atto con il club catalano, il quale sembrerebbe aperto alla possibilità, così come l’entourage del giocatore.

LA SITUAZIONE- “I contatti con l’entourage di Firpo- si legge- sono già stati avviati da tempo e il giocatore ha dato la sua disponibilità a far parte del progetto, ma adesso la trattativa è davvero entrata nel vivo, perché anche il dialogo tra Milan e Barcellona procede spedito. La formula sulla quale Maldini e Massara sono orientati è la stessa pensata per le operazioni che dovrebbero riportare in rossonero Diogo Dalot e Brahim Diaz: anche per Firpo si lavora a un prestito ,ma con l’intenzione di inserire nel contratto l’opzione del diritto di riscatto.

L’ESPERIENZA INSEGNA- Come spiega il quotidiano, proprio l’esperienza recente della coppia di ‘99 arrivati a Milano da Manchester United e Madrid insegna: il club rossonero vorrebbe evitare prestiti secchi e riservarsi la possibilità di acquisire a fine prestito il cartellino di chi dimostra di avere la stoffa da Milan.