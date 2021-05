Dalla Turchia – Milan, continuano i contatti per Kokcu: la situazione

Il Milan non molla Orkun Kokcu. Il centrocampista classe ’00 del Feyenoord è uno degli obiettivi per il prossimo calciomercato estivo. Come riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, i rossoneri sono in contatto con l’entourage del giocatore ed anche con il club olandese. Sullo sfondo monitorano la situazione anche Arsenal e Tottenham.

Arsenal and Tottenham are monitoring Orkun Kökçu's situation. They have yet to make a formal offer.

AC Milan are in talks with both the player and his club Feyenoord.#Arsenal #Tottenham #ACMilan #Transfer https://t.co/1lUs2xJuVH

— Ekrem Konur (@Ekremkonur) May 15, 2021