Michele Dalai intervenuto a Tutti Convocati ha detto la sua sulla lotta scudetto in Serie A. Ecco le sue parole:

«Il Sassuolo ha fatto tutto quello che doveva fare nei primi 20 minuti per mettere in difficoltà una squadra che in questo momento ha dei dubbi, li ha dal gol di Giroud nel derby»