Dal Pino: «Serie A contraria alla Superlega»

Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha parlato dell’ipotesi della nascita di una nuova Superlega europea

Queste le sue dichiarazioni riportate da Calcio e finanza:

«Superlega? Come ho detto, l’obiettivo strategico è creare una media company. Se la faremo con un partner, bisogna essere allineati su tutto. Ho letto l’articolo, dal lato Serie A non accetteremo mai clausole come questa. Ho parlato con alcuni amici e addetti ai lavori, mi hanno detto che si parla di Superlega dal 1999. Spero sia un sogno che continui ad essere tale fino al 2040. Come Serie A non accetteremo mai questa idea».