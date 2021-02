Dal Pino: «Dobbiamo chiarire ancora due punti con i fondi per il definitivo via libera»

DUE PUNTI DIBATTUTI – «Non c’è stato molto di particolare. C’è stato un ampio dibattito, civile. Sono tematiche giuridiche, non voglio entrare nel dettaglio di quali sono i due punti, lo trovo superfluo. Nulla di particolare, direi»

TRATTATIVA PRIVATA PER I DIRITTI TV – «Sconfitta per i fondi? No, assolutamente. Bisogna avere molta lucidità e freddezza, mi rendo conto che non sia facile in contesti dove sono facili le fiamme come un’assemblea di lega o in contesti comunque dialettici e di dialogo sull’informazione. È una decisione corposa, che muta negli anni futuri gli equilibri della Lega, a livello di attuazione sul mercato, processi decisionali, disponibilità finanziarie: non è semplicissima da prendere. Trovo sia quindi normale che le parti, e in questo caso la Lega rispetto ai fondi, trovino dei temi su cui anche all’interno della Lega bisogna trovare un consenso finale. Non vedo un tema, nessuna frenata. Semplicemente, bisogna arrivare a fare le cose fatte bene. E solo se si vede che c’è un consenso quasi unanime, allargatissimo, senza forzature. Io non mi permetterò mai di forzare alcunché, credo si debbano seguire tempi e modalità corrette».