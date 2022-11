D. Maldini su Ibrahimovic: «Ti sprona fino a insultarti»

Daniel Maldini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SportWeek. Le parole del classe ’01 di proprietà del Milan su Ibrahimovic

ALLENAMENTI CON IBRA, KJAER E GIROUD – «Ti fa andare di più anche se non te ne accorgi. Soprattutto Ibra ti sprona fino a insultarti, ma non te la prendi perché sai che lo fa a fin di bene. Poi finisce l’allenamento e recupera. Ti viene vicino, ti abbraccia. Certo, quando è arrivato nessuno voleva fare le partitelle nella sua squadra. “Speriamo che oggi non tocchi a me”, ci dicevamo.»