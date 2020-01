Currò: «Todibo ha un buon potenziale, ma è un’incognita»

Il Milan con Boban e Maldini sta lavorando per portare un rinforzo in difesa a Stefano Pioli. Obiettivo Todibo

Il Milan con Zvonimir Boban e Paolo Maldini sta lavorando per portare un rinforzo in difesa a Stefano Pioli. Enrico Currò, famoso giornalista di La Repubblica, in un’intervista per la Radio Sportiva ha commentato il probabile arrivo di Todibo al Milan. Il difensore del Barcellona, non convocato per il match contro l’Espanyol, proprio in queste ore sta decidendo il proprio futuro.

Ecco le parole di Currò: «Innesto di buon potenziale, ma siamo nel campo delle incognite perché nessuno può sapere quanto può dare un giocatore che al Barcellona gioca poco».