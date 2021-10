Cuccureddu: «Juve favorita per lo scudetto. Milan e Inter sono lì»

Antonello Cuccureddu è stato intervistato in esclusiva da Juventusnews24. L’ex calciatore bianconero ha parlato anche di Milan. Le parole

Antonello Cuccureddu, ex difensore o centrocampista della Juventus a cavalli tra gli anni ’70 e gli anni ’80, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com. Ecco le sue dichiarazioni sulla corsa scudetto:

«Io vedo la Juve sempre in primis. Ha la mentalità vincente, storicamente è sempre partita per vincere e non per partecipare, come diceva anche il presidente Boniperti. Stiamo risalendo la classifica, siamo a 10 punti dal Napoli. Anche Milan e Inter sono lì e si sono dimostrate le migliori squadre fino ad ora. Non si può più sbagliare nulla, bisogna continuare a vincere per rimanere attaccati a loro, sperando in qualche passo falso».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE