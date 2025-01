Cucchi a Lazionews24: «Milan? Non ho dubbi sui loro obiettivi. Penso questa cosa!». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Le parole di Cucchi a Lazionews24 in esclusiva sul Milan.

«Non ritengo ci sia solo il Milan a poter competere per un posto Champions, ma anche la Juventus. Ed entrambe le due compagini non staranno a guardare, ma anche la Fiorentina di Palladino sarà un avversario da non sottovalutare. Per quanto riguarda i rossoneri e i bianconeri, entrambe possono trarre vantaggio da due situazioni: Conceicao, che per me è un ottimo allenatore, e per la squadra di Motta il fatto che ancora oggi in Italia è imbattuta e questo in un torneo è importante».