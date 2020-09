Crotone-Milan, infortunio choc per Rebic: ecco cosa si è fatto

Crotone-Milan, altra tegola per i rossoneri nel corso del match: il rossonero fugge negli spogliatoi dopo un contrasto

Altra partita, altra defezione per il Milan, in questo sfortunatissimo inizio di stagione per ciò che concerne i passaggi in infermeria. Dopo le numerosi defezioni registrate in difesa, con la notizia della positività di Duarte su tutte, anche l’attacco rossonero comincia a registrare qualche problema di troppo.

Durante il match dello Scida contro il Crotone, in corso in questo momento, Ante Rebic è fuggito direttamente negli spogliatoi in seguito ad un contrasto col difensore calabrese, Molina. Si sospetta addirittura una lussazione del gomito per il numero 12 rossonero: le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, per stabilirne i tempi di recupero. Al suo posto è subentrato il giovane Colombo.