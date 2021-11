Biraghi a DAZN: «Vittoria importante contro una big, non era mai capitato»

Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara tra Fiorentina e Milan: le sue parole

Cristiano Biraghi ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara tra Fiorentina e Milan.

SUL SALUTO AI TIFOSI: «Il mio gesto finale ai tifosi va fatto a prescindere, dopo una vittoria è ancora più bello. Abbiamo fatto una grande prestazione e siamo contenti».

SULLA PARTITA: «La vittoria vale tanto non solo per i punti ma soprattutto per l’autostima perchè con le grandi non avevamo mai vincere. Analizzeremo gli errori perchè l’abbiamo riaperta ma siamo soddisfatti».

SUL CAMPIONATO: «La vittoria di oggi è uno step importante ma dobbiamo continuare con questo trend per arrivare in alto in classifica».