Criscitiello: «Lukaku al Milan? I rossoneri non fanno queste operazioni, vi spiego»

Il noto giornalista Michele Criscitiello spiega per quale motivo Romelu Lukaku non è una pista concreta per il Milan

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, spegne ogni chance di vedere Romelu Lukaku con la maglia del Milan e spiega la strategia di mercato adottata dai rossoneri.

LE PAROLE – «Milan-Lukaku? No, il Milan non fa quelle operazioni. Dall’inizio è stato coerente il club, l’unica società in Italia ad esserlo. Ogni anno venderà un solo top. Ha fatto una squadra con colpi da 20-25 milioni, per poi rivenderli a 50, questa è la strategia»