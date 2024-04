Cottarelli punge il Milan: «Derby scudetto? Pensavo che ce lo facessero sudare di più»

Carlo Cottarelli, noto economista, intervenuto a Virgilio Sport ha commentato lo scudetto dell’Inter e lanciato la frecciata al Milan

IL DERBY – «Ero a Roma, ho visto la partita ma non ho potuto prendere parte ai festeggiamenti. A essere sincero, non credevo l’avremmo vinto nel derby, pensavo che il Milan la sudasse di più e che ci evitasse il lusso di conquistare lo scudetto nella stracittadina giocata in trasferta. Sarò allo stadio per Inter-Torino. Di solito frequento molto San Siro, quest’anno non sono riuscito a esserci più di tre o quattro volte»

SECONDA STELLA – «Essere competitivi, valorizzare la nostra storia ancora di più. Abbiamo atteso tanto: vuol dire aver messo nel mirino la Juventus, il cui corso complessivo resta di un altro livello ma molto di quanto ottenuto, i bianconeri lo devono a uno dei principali artefici dei nostri successi recenti: Beppe Marotta. Imprescindibile»

SAN SIRO – «Ultimo scudetto a San Siro? Spero di no: non tanto per la questione stadio che tiene banco da tempo, quanto piuttosto per il fatto che – in ogni caso – per la realizzazione di uno impianto nuovo servono quattro o cinque anni e spero che l’Inter non ci lasci a digiuno per così tanto tempo. Cosa penso di San Siro? Giocare al Meazza è quel che vorrei ma non può essere una conditio sine qua non per essere interisti»