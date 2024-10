Costacurta su Van Basten: «Avremmo potuto godere ancora qualche anno di un giocatore così»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ecco le dichiarazioni rilasciate da Alessandro Costacurta su Marco Van Basten che oggi compie 60 anni

Le parole di Alessandro Costacurta su Marco Van Basten che oggi compie 60 anni. Il ricordo dell’ex difensore del Milan negli studi di Sky.

PAROLE – «Quel giubbotto lì, con quel colore strano, mi mette addosso una grande tristezza così. Avremmo potuto godere ancora per qualche anno di un giocatore così. Tutti quelli che vedevano il calcio erano dispiaciuti per il suo addio al calcio. Era un ballerino, era bello da vedere. Grazie a giocatori come lui la gente si è ravvicinata al calcio. Il suo arrivo in Italia ha aiutato il calcio italiano a riemergere».