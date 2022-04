Lo storico ex difensore del Milan, Billy Costacurta, ha parlato del derby di ieri perso contro l’Inter e del gol annullato a Bennacer

In un’intervista concessa a Il Giornale, Alessandro Costacurta ha parlato del derby di ieri vinto dall’Inter per 3 a 0:

PARTITA – «Devo dire che sono rimasto abbastanza sorpreso da una vittoria così netta. Poi, come diciamo da qualche mese, l’Inter è una squadra che ha talento e a parte gli ultimi due mesi ha dimostrato di avere un gioco ben definito e giocatori in grado di risolvere e indirizzare le partite. Ieri non mi sembrava ci fosse molta differenza tra le due squadre. Ma si è visto che il Milan ha il problema in attacco e l’Inter invece non ha questo problema. Semplice».

GOL ANNULLATO – «Sono stato giocatore e queste cose ti fanno incazzare. Se avesse confermato il gol non era scandaloso ma non è uno scandalo nemmeno annullarlo. C’è un regolamento che dice che quando un avversario passa davanti al portiere e gli dà fastidio è fuorigioco. Quindi è stato applicato il regolamento».