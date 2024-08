Fofana Milan, Costacurta RIVELA: «C’era bisogno di un giocatore in quel ruolo. Vi spiego perché»

Alessandro Costacurta ha parlato a Sky nel pre-partita di Milan Torino, valida per la prima giornata di Serie A 2024/25

FOFANA – «Aggiunge forza e vedendolo si posiziona bene davanti alla difesa, il Milan aveva bisogno in quel ruolo. Il Milan con Fonseca tiene più la palla e quando pressa non vuole prendere più contropiedi come l’anno scorso. Gli acquisti del Milan hanno aggiunto leadership».