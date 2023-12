L’ex calciatore rossonero Costacurta ha parlato nel pre-partita di Milan Frosinone: tutte le dichiarazioni

Alessandro Costacurta ha parlato negli studi di SkySport prima del match di Serie A tra Milan Frosinone.

PAROLE – «Come il Milan, anche il Frosinone è in emergenza. Pulisic e Chukwueze oggi avranno qualche occasione in più di saltare l’avversario e questo spiega alcune scelte anche in difesa di Pioli».