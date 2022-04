Costacurta: «I giocatori offensivi del Milan non sono all’altezza degli altri». Le sue dichiarazioni a Sky Sport

Alessandro Costacurta ha parlato così della situazione del Milan ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni.

«Al Milan manca quel guizzo in più? Non credo sia colpa del fatto che si punta sul gruppo. Credo che la forza del gruppo è la somma delle individualità. In questo periodo il Milan è proprio così: come si può dire adesso che il Milan non faccia la partita o le cose giuste per essere una squadra, per essere un gruppo. Secondo me lo è e lo ha dimostrato anche contro l’Inter. In realtà là davanti, e mi prendo la responsabilità di quello che dico, non sono all’altezza della squadra che hanno dietro. La squadra riesce comunque a fare una buona partita ma là davanti le individualità non sono nel loro periodo migliore: questo è capitato e può capitare.»