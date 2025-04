Condividi via email

Costacurta ammette: «Allegri? Sarebbe l’uomo giusto per questo Milan! Mi auguro di rivedere una base di italiani in campo…». Le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Costacurta ha rilasciato queste dichiarazioni sul Milan e, in particolare, su Allegri e sulla base di italiani che la società vorrebbe costruire per la prossima stagione.

PAROLE – “Se serve un tecnico italiano? Più che altro che conosca l’Italia, la Serie A, i giocatori. E che abbia esperienza. Sulla nazionalità non mi esprimo. Mi auguro di rivedere una buona base di italiani in campo, quello sì. Che tra questi ci sia l’allenatore è relativo: certo chi ha trascorso da noi molti anni si inserirebbe meglio, saprebbe che passione e soprattutto pressione sono diverse.

Allegri? La squadra attuale sarebbe perfetta per lui. E Max è una garanzia se vuoi tornare subito nelle prime quattro. Allo stesso tempo ammetto di non essere esattamente innamorato di ciò che propone. Faccio il tifo per un allenatore ‘giochista’, che presenti una squadra che comandi nella metà campo avversaria: è ciò che i tifosi del Milan dovrebbero sempre avere, specialmente oggi che c’è da restituire entusiasmo. E poi il bel gioco è parte della storia del Milan: vorrei che finalmente tornasse dopo che negli ultimi anni si è visto molto poco”.