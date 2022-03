Cortesi: «Sto imparando tantissimo, lotteremo fino alla fine»

Serena Cortesi, giocatrice del Milan Femminile, si racconta a Milan Tv tra esperienza in prima squadra e alla Viareggio Cup

«Tutto nuovo sto imparando moltissime cose sono molto contenta spero che la stagione si concluda nel migliore del modi»

ESORDIO PRIMA SQUADRA – «Sono stata molto fortunata, mi hanno lasciato calciare una punizione alla prima presenza, la gioia del gol, poi dopo un anno molto molto intenso all’Orobica è stata una botta di vita, mi ha aiutato molto».

VIAREGGIO CUP – «Un onore aver partecipato alla Viareggio Cup, uno dei miglior tornei in Italia, ringrazio la società, le mie compagne. E’ stato un percorso difficile ma ci sono stati dei momenti belli e retroscena che ricorderò per sempre, sono molto contenta e fiera della ragazze. Abbiamo dato tutto anche in finale, c’è mancato solo il gol però anche questo ci aiuterà e farà crescere in futuro»

ALLENARSI IN PRIMA SQUADRA – «Ho la fortuna di allenarmi in prima squadra, di apprendere tanti valori. Portiamo rispetto e determinazione perchè bisogna dare tutto anche in allenamento. E’ fortmativo allenarsi con la prima squadra».

PRIMO ANNO DELLA PRIMAERA – «Comunque vada è stato il primo anno della primavera sono stati raggiunti degli obiettivi, la Juventus è una delle squadre più forti ma d’ora in poi le gare da qui in avanti saranno come finali»

GRUPPO – «Quest’anno è un bellissimo gruppo, tante annate diverse ma non si sente molto la differenza d’età, noi giovani abbiamo portato un po di freschezza e voglia di imparare. Sappiamo che la strada è dura, lotteremo fino alla fine, abbiamo perso dei punti importanti ma ci crediamo fino in fondo»