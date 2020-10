Corsport: “Dalot al Milan. Per i rossoneri anche l’ipotesi Rudiger”

Corsport, Dalot al milan in prestito secco mentre spunta l’ipotesi Rdudiger del Chelsea, il giocatore conosce l’Italia essendo ex Roma

IN CERCA DI UN CENTRALE- “Dalot al Milan. Per i rossoneri anche l’ipotesi Rudiger”. Titola così il Corriere di questa mattina in prima pagina, la trattativa potrebbe prevedere un prestito esattamente come per Dalot ed eventualmente per Kabak dello Shalke 04.