Corsi, vicepresidente Empoli, su Vasquez: «Lo volevano in tanti quest'estate. C'è ancora tanto da fare, ma...»

Le parole di Rebecca Corsi, vicepresidente dell’Empoli sul portiere in prestito dal Milan Vasquez: le sue dichiarazioni sull’avvio ottimo

Intervenuta a La Gazzetta dello Sport, ecco le parole del vicepresidente dell’Empoli, Rebecca Corsi riguardo l’avvio di stagione super di Vasquez, in prestito dal Milan.

PAROLE – «In estate lo volevano in tanti: lo abbiamo scelto come lui ha scelto noi, vedendo nell’Empoli una grande opportunità. E questo è il nostro valore aggiunto, la credibilità del percorso che prospettiamo e che un atleta può compiere con disponibilità e voglia di fare. Sta crescendo, in questi primi mesi si è messo a disposizione, ma come per tutti c’è ancora tanto da fare».