Corsi: «Sarà dura trattenere Asllani e Viti»

Fabrizio Corsi, è intervenuto ai microfoni di TMW a margine della premiazione per il 23° Premio Fedeltà allo Sport

Fabrizio Corsi, è intervenuto ai microfoni di TMW a margine della premiazione per il 23° Premio Fedeltà allo Sport, parlando del futuro di Asllani e Viti:

«Discorsi e trattative, credo che sarà difficile trattenere lui e Viti. Se si trattasse di società medio piccole, potremmo far valere le nostre intenzioni di trattenerli visto che qui potrebbero completare il loro percorso di crescita. Ma se arrivano squadre italiane e straniere che giocano in Europa, anche da un punto di vista economico, diventano dei competitor improponibili viste le nostre dimensioni. Ci dobbiamo abituare all’idea che il prossimo anno non saranno più con noi. Ci basterebbe cederne uno per le nostre necessità, però è difficile»