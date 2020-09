Corsera, Milan, inizia un settimana dura tra campo e mercato, tante le gare in pochi giorni, mentre Maldini e Massara penseranno al resto

Corsera, Milan, inizia un settimana dura tra campo e mercato, tante le gare in pochi giorni, mentre Maldini e Massara penseranno al resto.

PARTENZA DI FUOCO- Il quotidiano internamente la definisce così, mentre il si prepara davvero a vivere un periodo di grande intensità agonistica e non solo. I rossoneri questa sera faranno il loro esordio in campionato contro il Bologna a San Siro. In totale tre partite in sette giorni, in contemporanea il mercato dove Maldini e Massara continuano a cercare il profilo giusto per la difesa.