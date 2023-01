Corsa scudetto, l’analisi di Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha analizzato la corsa a scudetto a pochi giorni dalla ripartenza del campionato: le sue parole

Dalle colonne di calciomercato.com, Giancarlo Padovan ha parlato così della corsa scudetto:

«La Serie A non regalerà sorprese: Napoli irraggiungibile per Milan, Juve e Inter, Spalletti vincerà lo scudetto. Insomma, anche il calendario altrui (Juve con l’Atalanta) non incoraggia stravolgimenti. Lo ribadisco: Napoli vincerà lo scudetto e non soffrirà nessun passaggio delicato. Ha troppo vantaggio per perdere certezze e cominciare ad avere paura proprio adesso».