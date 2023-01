Arturo Di Napoli, famoso ex attaccante, ha indicato nell’Inter l’unica rivale credibile per il Napoli nella corsa scudetto

Intervenuto a TMW Radio, Arturo Di Napoli ha parlato così della lotta scudetto:

«Io non vedo pericoli o problemi. C’è una città che ti spinge continuamente. In queste condizioni se hai una gamba che ti fa male il dolore non lo senti. L’antagonista può essere l’Inter».