Corriere Sport: «Real, le mani sulla Liga», i Blancos potrebbero…

Corriere Sport: martedì 14 luglio, il Real Madrid ha battuto il Granada e si è portato nuovamente a quattro punti di distanza dal Barcellona

«Real, la mani sulla Liga» – cosi il Corriere dello Sport. I Blancos hanno battuto il Granada 2-1 e si sono portati nuovamente a quattro lunghezze dal Barcellona. Giovedì Benzema e compagni potrebbero già festeggiare.

Intanto, per il Milan giunge una buonissima notizia. Il Siviglia, dopo aver battuto il Maiorca nell’ultima giornata di campionato è ufficialmente in Champions League, per questo motivo Jesus Suso verrà riscattato per circa 24 milioni di euro, soldi che verranno reinvestiti per il mercato in entrata.